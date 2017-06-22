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22 Haziran 2017 11:10

KYK Elazığ personeli bir araya geldi

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Elazığ İl Müdürlüğü personeli, düzenlenen programda bir araya geldi.

KYK Elazığ personeli bir araya geldi

22 Haziran 2017 11:10


KYK Elazığ İl Müdürlüğü ramazan etkinlikleri kapsamında Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu ev sahipliğinde iftar programı düzenledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan dualarla devam etti. Ezanın okunmasıyla birlikte tüm davetliler orucunu açtı.


KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner, bu tarz buluşmaların her yıl devam etmesini diledi.


Böyle bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürü Kayahan Topal, böyle güzel bir günde birlikte iftar açtıkları için mutlu olduğunu ifade etti.


Düzenlenen programa, KYK İl Müdürü Süphi Döner, KYK yurt ve şube müdürleri ile 300’e yakın personel ve aileleri katıldı.




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