Mantar ararken kaybolan genç bulundu

Olay, Sivrice’nin Alaattin köyü kırsalında Hazar dağı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamaya çıkan 18 yaşındaki Faruk Ayaz kayboldu. Gençten uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda yolunu kaybeden genç, ekiplerin 4 saatlik arama çalışması sonucu Yukarıçanak mevkiinde arazide bulundu. Hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen Ayaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu, her ihtimale karşı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.