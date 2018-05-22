AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı,"Ak davamızda İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkanlığı ve Milletvekili olarak görev aldığım büyük Türkiye idealimizin adresi Ak Parti siyasi hareketi içerisinde bulunmaktan hep onur duydum ve onur duymaya da devam edeceğim.

Nasip olan her görevimde ’Baki olan Allah’tır’ dedik ve dünya makamlarının baki olmadığını hep ifade ederek görevlerimize başladık.Bu bilinçle de partime, ilime ve ülkeme hizmet etmenin gayretinde oldum. 26. Dönem Milletvekilliğim boyunca hemşehrilerimin bana verdiği vekaleti en iyi şekilde milletime hizmet etmek gayesiyle yerine getirmeye çalıştım"şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi gecesinde, Elazığ’da darbecilere karşı teşkilatlarla ve hemşehrileriyle birlikte dik durmanın, hainlere geçit vermemenin onurunu yaşadığını vurgulayan Milletvekili Açıkkapı,"Elazığ’ın geçmişten gelen ve kronikleşen birçok problemini 26.Dönem milletvekili arkadaşlarımla birlikte çözmenin, birçok yeni yatırım ve hizmetin ilimize kazandırılmasını sağlamanın haklı gururunu yaşadım. Ak davamız içerisindeki tüm görevlerim süresince, bizlere desteklerini esirgemeyen, İl, Gençlik Kolları , Kadın Kolları, İlçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, Belediye ve il Genel meclis üyelerimize, mahalle ve köy teşkilatlarımıza, kısaca bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Yine en büyük teşekkürü bizlere her daim destek olan kıymetli hemşehrilerime ediyorum.

Bundan sonrası için de Ak davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla Büyük ve Güçlü Türkiye için mücadelemiz devam edecektir. Türkiyeyi kuşatmaya çalışanlara, onların Türkiye’deki maşalarına, coğrafyamızda oynanan oyunlara, kurulan tezgahlara karşı mücadele veren, milletin ve ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak davamıza her daim destek olacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle, 27.Dönem milletvekili adaylarımıza muvaffakıyetler diliyor, tüm hemşirelerimi saygıyla selamlıyorum"diyerek sözlerini tamamladı.