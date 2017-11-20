AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı İçişleri Bakanlığı’nın 2018 bütçe görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle İçişleri Bakanlığının çalışmalarını anlatmaya çalışırken Türkiye’de yaşanan olayların geçmiş tezahürünü ortaya koymak gerektiğini aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ejder Açıkkapı," Özellikle dünyamız gerçekten 20. yüzyılda çok önemli problemleri 21. yüzyıla aktararak bugün yaşanan aslında problemlerin de ana kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşanan olaylar da, Orta Doğu’da yaşanan olayların da yine dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan olayların da arkasında 20. yüzyıldan 21. yüzyıla aktarılan birçok problemin var olduğunu görmek gerekiyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Balkan Harbinden sonra, Birinci Dünya Harbinden sonra ve Birinci Dünya Savaşında yaşanan Çanakkale’siyle, sonrasında yaşanan milli mücadele dönemiyle Anadolu’da milyonlarca şehidimizin var olduğunu bilmek, yine milyonlarca dul, yetim ve gazinin aldığı mirası bugünlere taşımak için çekmiş oldukları ıstırapları görmek zorundayız. Dünya yine, 1945 harbiyle gerçekten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, utançların yaşandığı Hiroşima ve Nagasaki’de atom bombalarıyla yüz binlerce insanın hayatına son verildiği dönemleri yaşadı ve bugün medeni dünya dediğimiz birçok ülkenin sözde demokrasi götüreceğiz dediği birçok coğrafyaya aslında acı ve göz yaşından başka hiçbir şey götürmediklerini de esefle ve üzülerek görüyoruz" diye ifade etti.

"Yaşanan olayların arkasında birçok ülkenin olduğunu görmek durumundayız"

Terör olaylarını sadece Orta Doğu’yla sınırlamanın yanlış olduğunu aktaran Milletvekili Açıkkapı;" Çünkü bugün küresel anlamda da birçok terör olayının yaşandığını, küresel terörün oluşmasında veya meydana gelmesinde birçok ülkenin oluşturduğu terör örgütlerinin sonunda kendilerinin de başlarına bela olacağını bugün yine ibretle görüyoruz. Çünkü gerek Avrupa’nın gerekse Amerika’nın bugün Türkiye’de ve Orta Doğu’da yaşanan terör benzeri olayları kendi ülkelerinde yaşamaları aslında kendi ürettikleri vahşi terör örgütleriyle oluşturdukları o zemine dayanır. El Kaide’yi kim oluşturduysa Boko Haram’ı kim oluşturduysa veya DAEŞ’i kim kurduysa arkasında hangi el ve zihin varsa bugün yaşanan olayların birçoğunun arkasında birçok ülkenin olduğunu da görmek durumundayız. Türkiye’de uzun yıllardır terörle mücadele ediliyor, binlerce,on binlerce şehidimiz var. PKK terör örgütünün 1978 yılında filizlendiği, 1979 yılında Bekaa Vadisine çekildiği, 1980 darbesine rağmen bu dönemde güçlenmeye çalışması ve güçlendiği ve 1984 yılından itibaren de 33 yıldır bu ülkede ülke insanına yaşattığı acı hiçbir zaman unutulmayacak. Bu terör olaylarına rağmen, birçok masum insan katledilmesine rağmen, güvenlik güçlerimiz şehit edilmesine rağmen maalesef PKK terör örgütünün bir kısım kesim tarafından halen daha terör örgütü olarak nitelendirilmemesi milletimizin canını acıtmaktadır. Bu, Kürt kardeşlerimizin de canını acıtmaktadır. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insanın canını acıtmaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin güçlü ve kudretli bir ülke olduğunu herkes bilecek ve kabul edecek"

Konuşmasını sürdüren Açıkkapı," Türkiye’de özellikle yine son dönemlerde Orta Doğu’da, Suriye ve Irak’ta meydana gelen gelişmelerle Amerika’nın Irak’ı işgaliyle başlayan ve bu süreç içerisinde filizlenen DAEŞ örgütü ve yine Suriye’de başlayan savaşla birlikte 3 milyondan fazla insanın yerinden yurdundan olduğu, 1 milyonu aşkın insanın öldüğü bu coğrafyada Türkiye’nin dış tehditlerle karşı karşıya kalmaması mümkün değil. Dolayısıyla bizler hem iç tehdit unsurlara karşı mücadele ederken iç tehdidi tetikleyecek dış tehditlere de müdahale etmek durumundaydık ve bunun içindir ki Türkiye olarak bizler Cerablus’ta, El Bab’ta, Fırat Kalkanı’yla ve son İdlip operasyonuyla gereken şekilde,gereken operasyonları düzenledik ve yakın bir ihtimaldir ki Afrin için de aynı durum söz konusu olabilir. Ancak acı olan şudur ki Türkiye Cumhuriyeti devleti kendisine tehdit olacak terör unsurlarıyla mücadele ederken ve Amerika bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle, YPG, PYD’yle egale etmeye çalışırken aslında kol kola girdiklerini görmüş olmak da dünya milletlerinin bir kez daha düşünüp taşınacakları resmi aslında birçok kez vermektedir.Hele hele Türkiye’nin kendisine tehdit unsuru olan PYD ve YPG’ye karşı operasyon anlayışına karşı PYD ve YPG’yi makul gösteren açıklamaların bir kısım milletvekilleri tarafından dile getirilmesi ve Afrin’e yapılacak bir operasyonu işgal diye nitelemeleri gerçekten üzücüdür ve düşündürücüdür. İçişleri Bakanlığımız olarak yurt içerisinde yapılan ve teröre karşı mücadele verilen başarıyı görmezden gelmek mümkün değildir. Bunu küçük görmek, farklılaştırmak ve millî ve yerli silahlarla bu başarının kazanıldığını görmemek, hatta milli ve yerli silahların kullanımına karşı farklı söylemlerde bulunmak da gerçekten bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Milli ve yerli silahlarla, İHA’larla, SİHA’larla, helikopterlerle terörün inine giren güvenlik güçlerimizi gerçekten Bakanımızın nezdinde kutluyorum. Çok büyük başarılara imza atıyorlar ve göğsümüzü kabartıyorlar, hele hele Bakanımızın gerçekten son süreç içerisinde özellikle 15 Temmuz hain darbe gecesinden sonra terör örgütlerinin inlerine kadar girecek her türlü gayreti gösterdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Hemen her hafta birçok bölgede, güneydoğuda, Doğu Anadolu’da ve ülkemizin farklı bölgelerinde Bakanımızı güvenlik güçleriyle beraber görmek de hem milletimizi hem bizleri gerçekten sevindirmektedir.Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve kudretli bir ülke olduğunu herkes bilecek, herkes bunu kabul edecek" diyerek sözlerini tamamladı.