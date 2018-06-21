24 Haziranda sandık başına gideceksiniz. Kendi adıma bana oy verin demiyorum. AK Parti’den Elazığ’da hep milletvekili çıktı bu kentin sorunları çözülmedi. Bu kent de başka partilerden milletvekillerine ihtiyaç var"dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Karakoçan, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerini gezdi. İlçe gezilerinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Erol, kendisinin hizmet için aday olduğunu söyledi.

24 Haziran’da sandık başına gidileceğini anımsatan Milletvekili Adayı Gürsel Erol, Siyasi tercihinizde bulunarak hem ülkemizin yeni Cumhurbaşkanını hem de ilimizin yeni milletvekillerini seçeceksiniz. Biz bütün partilerin milletvekili adayları bu seçim süresince vatandaşın içerisine girerek köyleri, ilçeler, mahalleleri, sivil toplum kuruluşlarını gezerek hem kendi düşüncelerimizi paylaştık hem de Elazığ sorunlarına bakış açımızı neler yapabileceğimizi niye milletvekili adayı olduğumuz konusunda bilgilendirme yapmaya çalıştık"diye konuştu.

Bir kente siyasette denge oluşmasının ve birden fazla partinin milletvekili olmasının önemine değinen Erol, o kentin ve yaşayanlarının sorunları gündeme getirilemediği zaman Elazığ gibi sorunların yığınla büyüdüğü bir kent haline geldiğini kaydetti.

"Bir Milletvekili haksızlığın karşısında dikilmelidir"

Kendisinin Tunceli’de milletvekilliği döneminde orada ne konuştuysa gittiği Edirne, Trabzon ve Adana’da aynısını konuştuğunu aktaran Erol," Ben devlet ve Cumhuriyet geleneğinden gelen bir siyasetçiyim. Çünkü benim partim Cumhuriyet Halk Partisi, Kurucu Genel Başkanım Mustafa Kemal Atatürk’tür. Benim değerlerim Mustafa Kemal Atatürk’ün değerine sahip çıkarak siyaset yapmaktır. Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi de bu değerlere sahip çıkmak zorundadır. Bir milletvekili ülkesinde olan biten her haksızlığın karşısında dikilmelidir. Bu ülkede herkes özgürce düşünmeli, herkes eşit yurttaş olmalı herkesin yurttaşlığı anayasal hukuk çerçevesinde olmalı. Evrensel değerlerden özgürlükler tanınmalı ama şiddete dayalı hiçbir eylemin yanında olmamız mümkün değil. Şiddete karşı çıkacağız. İnsan hayatını, yaşamını tehdit eden, hiçbir gücün yanında olamayız"diye konuştu.

"Bir vekilin görevi devletle köprü olup sorunu çözmektir"

Bir siyasetçinin görevinin devletle çatışmak olmadığına dikkat çeken Erol," Bir siyasetçinin görevi devleti yönetmektir. Bir milletvekilinin görevi vatandaşla devlet arasında köprü olup sorunu çözmektir. Biz kavga adamı değiliz. Biz Elazığ’a kavga etmeye gelmedik. Biz Elazığ’a hemşerilerimizin sorunlarını çözmeye geldik. Kimsesizlere kimse olmaya, sahip çıkmaya geldik. Bizim işimiz hizmet ile fakir fukaramıza sahip çıkarak onların mağduriyetlerini çözmekle. 24 Haziran’da sandık başına gideceksiniz. Benim sizden ricam şu, kendi adıma bana oy verin demiyorum. Bugüne kadar önünüze kim geldiyse oy verdiniz. AK Parti den bu ilde hep milletvekili çıktı bu kentin sorunları çözülmedi. Bu kent de başka partilerden milletvekillerine ihtiyaç var. Başka siyasi düşünceler olsun, başka partilerden milletvekilleri olsun ki yarın kapısını çalacağınız birisi olsun. Gittiğiniz zaman sizi dinleyecek sorunlarınızı gündeme getirecek size sahip çıkacak insanlar olsun. Tek taraflı bir yapı olduğu zaman sorunlarınızı bırakın çözmeyi ulaşma şansınız bile yok. Bu milletvekili adaylarımızın hepsini dinleyin gerçekten size kim sahip çıkacaksa yani kapısını çala bileceğiniz, sorununuzu anlata bileceğiniz sizi sahiplenecek inandığınız adaya gerçekten oy verin. Ben sizden bunu rica ediyorum. Bu seçimde inanarak oy kullanın körü körüne oy kullanmak hiç bir sonuç getirmediği gibi bundan sonrada getirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bu dönem ilk defa 41 yıl sonra Elazığ’da bir milletvekili çıkarma şanslarının olduğuna da vurgu yapan Erol;" Sizden ricam oyları bölmeden bu dönem Elazığ’dan bir milletvekili çıkmasıyla ilgili bize bir şans, yetki vermeniz. Bizde burada çalışmalarımızla size karşı kendimizi kanıtlayarak bu güne kadar Elazığ’da yapılan milletvekilliği ile ilgili en azından değerlendirme yapma şansını tanıyacağız. Onların nasıl milletvekilliği yaptığını, bizim nasıl milletvekilliği yaptığımızı vatandaşlarımız görmeli"diyerek sözlerini tamamladı.