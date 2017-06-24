Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay Elazığ’da

Ramazan Bayramı öncesi memleketi Elazığ’a gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. Alpay, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savunma olarak Elazığ’da güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Alpay, çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Elazığ’da daha önce Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun açıldığını ve kentin önemli bir havacılık merkezi haline geleceğini aktaran Alpay, "Jandarma Genel Komutanlığının havacılık unsurları Elazığ’da konuşlanıyor. Arzu ettiğimiz önemli bir havacılık merkezi noktasında bu şehir önemli mesafeleri kat ediyor. Birlikte, dayanışmayla inşallah bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu çalışmalar olurken uluslararası alanda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Savunma Bakanlığı olarak bu konuda çok büyük işler yaptık. Bir yandan devlet meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da şehrin meselelerini gündeme alıp yolumuza devam ediyoruz. Tabi bu ülkenin baş başa kaldığı önemli zorlukları olduğunu ifade etmiştim. Dün yine acı haberle sarsıldık. Şehitlerimiz var. Kabul edelim ki büyük bir millet olmanın böyle bir gereği var. Karşı karşıya kaldığımız problemleri aşmak için şehitlerin manevi hatırında yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Manisa’da yaşanan zehirlenme olayları hakkında da açıklamalarda bulunan Alpay, "Orada Hem Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulunun hem de Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu çalışma ve incelemeler var. Sağlık Bakanlığı ön incelemesi olarak bir tespiti açıkladı. Ama bir taraftan idari ve adli soruşturma sürüyor. Soruşturma süreçleri devam ettiği için bu aşamada daha detaylı bir şey söyleme şansımız yok. Ama ilk andan itibaren iki bakanlığın ilgili birimleri süratle harekete geçti ve gerekli tedbirler alındı. İncelemeler devam ediyor" diye konuştu.