Öğrenciler yaz kampında hem eğleniyor hem öğreniyor

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nin (ADEM) geleneksel yaz kampı sayesinde öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da öğreniyor. Öğrenciler satranç, puzzle tamamlama, mangala, denge oyunu, resim dersi, müzik dersi, diksiyon ve hitabet, yazarlık atölyesi, hızlı kitap okuma teknikleri ve kitap okuma gibi eğitici dersler ile hem eğleniyor hem de becerilerine beceri katıyor.

Çocuklarla bir araya gelen Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, “Bazen yazdıklarımızı eleştirilmekten dolayı kimsenin görmesini istemeyiz. Birçok yazarımızın yazdıkları yazılar öldükten sonra okuyucuyla buluşmuştur. Yazmak, okumayla başlar. Öncelikle çok okumamız gerekiyor ki rahatlıkla yazabilelim” şeklinde konuştu.