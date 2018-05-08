Organik fasulye yetiştiricilerine gübre desteği

Elazığ’ın Maden ve Sivrice ilçelerinde uygulanan "Organik Fasulye Yetiştiriciliği" projesi devam ediyor. Proje kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Sivrice ilçesinde düzenlenen programla üreticilere 5 bin 100 kilogram yaprak ve 20 bin kilogram toprak gübresi dağıtımı yapıldı.

Projenin 3 yıllık planlamasının 514 milyon 860 TL olduğunu belirten İl Müdürü Turan Karahan, üretilen fasulyelerin 2017-2018 yıllarında geçiş, 2019 yılında da organik statüde olacağını akardı.

Maden ilçesinde 9 köyde 57 üretici, Sivrice ilçesinde 4 köyde 57 üretici olmak üzere toplam 114 üretici ile projeye başlandığını anımsatan Karahan;"Projede organik fasulye alanı 750 dekar. Organik kapsama alınan münavebe alanı ise 6700 dekar. 2017 yılı içinde Proje Kontrol ve Sertifikasyon giderleri ile organik fasulye alanlarında kullanılmak üzere dağıtılan 220 kilogram yaprak gübresi ve 7 bin 500 kg toprak gübresi giderleri müdürlüğümüzce karşılandı.2017 yılında Bermaz Ovasında geçiş -1 statüsünde 200 ton fasulye elde edildi. Geçiş-1 olmasına rağmen kilosu 8-10 TL’den satıldı ve yaklaşık bir milyon 600 bin lira gelir elde edildi. Organik fasulye projesi ile beraber Bakliyat Eleme ve Paketleme Projesi İl Müdürlüğümüz Proje Birimi tarafından hazırlanarak Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 2017 yılında sunuldu. Proje kurumun 2018 yılı vizyonuna dahil edilmiş olup beklemededir. Aynı projeyi 2018 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kapsamında Kalkınma Bakanlığına da sunduk. Kuru fasulye için coğrafi işaret alınması çalışmaları da Fırat Kalkınma Ajansı ile yapılmıştır”diye bilgi verdi.

Bu yıl için bin dekar alanda fasulye ekimi planlandığını ifade eden Karahan, kontrol ve sertifikasyon giderleri ile organik fasulye alanlarında kullanılmak üzere dağıtılan yaprak ve toprak gübresi giderlerinin müdürlük tarafından karşılanacağını kaydetti.

Programa, İl Müdürü Karahan’ın yanı sıra, TMO Müdürü Hüseyin Karagözoğlu, Tarım Kredi Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan, kurum ve şube müdürleri, STK temsilcileri, teknik personel,köy muhtarları ve üreticiler katıldı.