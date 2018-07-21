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21 Temmuz 2018 08:43

Otomobil bahçe kapısına çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da otomobilin bahçe kapsına çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil bahçe kapısına çarptı: 4 yaralı

21 Temmuz 2018 08:43


Kaza, sabaha karşı Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 27 LT 494 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeni demir kapısına çarptı. Bahçe kapısının yıkıldığı kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.


Gürültüyle uyanan ev sahiplerinin kazayı görerek haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.




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