Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 20. kilometresinde Yukarı Çakmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Onur Ç. idaresindeki 34 FE 8643 plakalı otomobil ile Şamil Türk yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten yaklaşık 50 metre ileriye fırlayan Türk, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 8 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Türk’ün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.