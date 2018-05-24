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24 Mayıs 2018 17:06

Prof. Dr. Said Berilgen kabri başında anıldı

Elazığ’da Prof.

Prof. Dr. Said Berilgen kabri başında anıldı

24 Mayıs 2018 17:06

Dr. Said Berilgen ölümünün 1. Yılında mezarı başında anıldı.


Geçen sene makamında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, vefatının 1. yılında sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Harput’ta bulunan aile mezarlığında düzenlenen anma gününe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve hastane personelleri katıldı.


Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen için kabri başında başında Yasin-i Şerif okunarak dua edildi.




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