Şehir hastanesi yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor

Belediye ekipleri tarafından merkez Doğukent Mahallesi’nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi’ne giden yolların asfaltlanması için başlatılan çalışma aralıksız sürüyor. Bölgeye hitap edecek olan hastaneye çıkacak tüm yollarda sürülen çalışmanın açılış öncesi tamamlanacağı bildirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz “Salıbaba, Çatalçeşme, Sanayi, Kırklar ve Doğukent mahalleleri toplam 2 bin 900 metre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki yeni bulvarlar ile Şehir Hastanesi ve şehrin kuzey can damarı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile birleşiyor. 3 etap halinde yürütülen çalışmaların birinci kısmında Cahit Dalokay ile Yaşar Doğu Caddesi bağlantısı, ikinci etabında Yaşar Doğu Caddesi ile Çatalçeşme Bulvarı arasındaki bağlantı, üçüncü etabında ise Yaşar Doğu Caddesi ile Şehir Hastanesi Kavşağı arasında bağlantı sağlanacak”dedi.