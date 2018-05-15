İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, İsrail’in Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıya tepki göstererek açıklamada bulundu.

Serdar açıklamasında;" 1948 yılından beri, uluslararası hukuku çiğneyen, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci İsrail devleti, ne yazık ki bugün de tüm dünyanın gözleri önünde katliamlarını sürdürmektedir. 50’den fazla silahsız Filistinliyi acımazsızca katleden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivilin yaralanmasına sebep olan bu terör devletine karşı dünya kamuoyu sessiz kalsa da Türkiye sessiz kalmayacak ve her zaman olduğu gibi mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir"dedi.

"İnsanlık vicdanı, ABD,İsrail barbarlığını asla affetmeyecektir"

Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD hükümetinin de bu soykırımın sorumlusu olduğunu vurgulayan Serdar," İnsanlık vicdanı, ABD-İsrail ortak yapımı bu barbarlığı asla affetmeyecektir. ABD hükümetinin Kudüs’te açtığı büyükelçilik binası, bizim için yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden farksızdır ve yok hükmündedir. Hangi hukuk dışı karar ve korsan eylem olursa olsun, Kudüs’ün statüsü değişmeyecek ve Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. Uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri, İsrail’in yaptığı bu soykırıma bir an önce dur demeli ve bölgede yaşanan drama karşı seslerini yükseltmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, derhal harekete geçmeli, Müslüman dünyanın hassasiyetlerine kulak vermelidir. İslam toplumu da, İsrail ve ABD’ye karşı tek vücut olarak gereken tepkiyi göstermelidir"ifadelerini kullandı.

"Türkiye Filistinlilerin yanında olmaktan asla geri durmayacak"

Açıklamasını sürdüren Serdar,"Hükümetimiz tarafından, Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla üç günlük yas ilan edilmiştir. Bölgedeki insani ihtiyaçlar için de ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlanmıştır. Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatını da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Cuma günü öğleden sonra Yenikapı’da zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve mağdur Filistin halkının yanında olmaktan asla geri durmayacak, harim-i ismetimiz ve göz bebeğimiz olan Kudüs’ü, Siyonist İsrail’in alçak emellerine hiçbir zaman teslim etmeyecektir"diyerek sözlerini tamamladı.