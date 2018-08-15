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15 Ağustos 2018 12:19

Silahlar sünnet düğününde susmadı

Elazığ’da bir sünnet düğününde silahlar peş peşe ateşlendi.

Silahlar sünnet düğününde susmadı

15 Ağustos 2018 12:19

Atılan havai fişeklerden biri ise yangına neden oldu.


Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde bir sünnet düğününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu yapılan bir sünnet düğününde davetlilerden bazıları yanlarında getirdikleri silahları çıkarak havaya ateş etti. O anlar sünnet düğününe gelenler tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.


Silahların ateşlenmesinin yanı sıra düğünde hava fişek de atıldı. Havai fişek nedeniyle bölgede yangın da çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.




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