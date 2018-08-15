Silahlar sünnet düğününde susmadı

Atılan havai fişeklerden biri ise yangına neden oldu.

Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde bir sünnet düğününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu yapılan bir sünnet düğününde davetlilerden bazıları yanlarında getirdikleri silahları çıkarak havaya ateş etti. O anlar sünnet düğününe gelenler tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.

Silahların ateşlenmesinin yanı sıra düğünde hava fişek de atıldı. Havai fişek nedeniyle bölgede yangın da çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.