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17 Ağustos 2018 21:21

Spor Toto 1. Lig: TY Elazığspor: 1 - Boluspor: 2

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: TY Elazığspor: 1 - Boluspor: 2

17 Ağustos 2018 21:21

Lig’in 2. haftasında TY Elazığspor, evinde ağırladığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet kontrol etti.


8. dakikada Ahmet’ın kullandığı kaleci vuruşu kısa düştü. Ceza sahası dışından Mustafa’nın plase vuruşu direkten döndü.


16. dakikada Tatos’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa arka direkte Mehmet Yiğit kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Akabueze kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1


30. dakikada sol kanattan yapılan ortayı Mustafa ayakla kale çizgisine gönderdi ancak Özgür Can boş kaleye meşin yuvarlağı gönderemedi.


31. dakikada Bagayoko kalecinin önde olduğunu görünce orta sahanın ortasından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


48. dakikada Elazığspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Azabueke sol kanatta pasını Özgür Can’a bıraktı. Özgür Can düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


62. dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında Tatos’un ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında Ahmet’in sol çaprazdan şutunu kaleci kornere tokatladı.


76. dakikada Emre, Ahmet Aras ile duvar pası yaptı ve sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


88. dakikada Orhan’ın sol kanatta ortasına Tatos kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.


90. dakikada Ahmet Aras’ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci son anda çıkardı.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Caner Ak xx, Oğuz Terzi xx, Furkan Ürün xx


Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur xx, Emre Öztürk xx, Bjarnason xx, Bagayoko xx (Orhan dk. 74 x), Kadir Taşoğlu xx (Kadir Bekmezci dk. 83 ?), Eren Çinkılınç xx (Diarra dk. 90 ?), Tatos xx, Ahmet Aras xx


Yedekler: Soner Şahin, Ali Karataş, Onur Alsu


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Uğur Akdemir xx, Diarra xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Umut dk. 74), Cengiz Umut Meraş xx, Ümit Kurt xx, Akabueze xxx, Mustafa Durak xx (İsmail Haktan dk. 65 x), Melih Okutan xx (Dimov dk. 90 ?), Özgür Can Özcan xxx


Yedekler: Gökhan Köstereli, Ufuk Budak, Gudio Koçer, Burak Asan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Emre (dk. 76) (Elazığspor), Akabueze (dk. 19), Özgür Can (dk. 48) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Tatos, Bjarnason, Ali Fırat (Elazığspor), Uğur, Diarra (Boluspor)




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