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12 Temmuz 2017 14:51

Süleyman Baykuş, Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor, Karacabey Birlikspor’dan sağ bek Süleyman Baykuş ile anlaşmaya vardı.

Süleyman Baykuş, Elaziz Belediyespor’da

12 Temmuz 2017 14:51


Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında son olarak Bursa temsilcisi Karacabey Birlikspor’da forma giyen sağ bek Süleyman Baykuş ile anlaşmaya vardı.


Daha önce kaleci Engin Olgun ile sözleşme imzalayan kırmızı lacivertliler, Süleyman Baykuş ile 2 yıllık mutabakata vardı. Kırmızı-lacivertli kulüpten transfere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Bursa temsilcisi Karacabey Birlikspor’da forma giyen sağ bek Süleyman Baykuş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. 1991 doğumlu olan yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon Spor Toto 3. Lig’de 31 maça çıktı. Süleyman’a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz” denildi.




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