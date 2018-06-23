Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 16:45

Suriyeli çocuk, 4 yıl sonra ilk kez duydu

Suriye’de bombalı saldırıda işitme duyusunu kaybeden 9 yaşındaki çocuk, Elazığ’da kendisine takılan işitme cihazı ile ilk defa duydu.

Suriyeli çocuk, 4 yıl sonra ilk kez duydu

23 Haziran 2018 16:45


9 yaşındaki Suud Eskar, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde bombalı saldırıda duyma yetisini kaybetti. Aile, Suud’unda aralarında bulunduğu 4 çocuğunu alarak Türkiye’ye geldi. Elazığ’a yerleşen mülteci aileye sahip çıkılırken, Suud’un duyması için İHH Elazığ İnsanı Yardım Derneği tarafından çalışma başlatıldı. Bunun üzerine ilk önce küçük çocuğun duyması için işitme cihazı ile gerekli testler yaptırıldı. Yapılan testlerde olumlu çıkınca küçük çocuğa işitme cihazı takıldı. Suriyeli mülteci çocuk yeniden işitmeye başlamasıyla yıllardır duymadığı için unuttuğu konuşma yeteneğine de yeniden kavuşmaya başladı.


Suud’un Suriye’de 4 yıl önce yaşanan bombalı bir hadisede işitme yetisini kaybettiğini belirten İHH Elazığ Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin, yapılan testler sonucunda Suud’a yeni bir işitme cihazı aldıklarını ve böylece hem işitmeye hem de konuşmaya yeniden başladığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç