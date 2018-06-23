Suriyeli çocuk, 4 yıl sonra ilk kez duydu

9 yaşındaki Suud Eskar, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde bombalı saldırıda duyma yetisini kaybetti. Aile, Suud’unda aralarında bulunduğu 4 çocuğunu alarak Türkiye’ye geldi. Elazığ’a yerleşen mülteci aileye sahip çıkılırken, Suud’un duyması için İHH Elazığ İnsanı Yardım Derneği tarafından çalışma başlatıldı. Bunun üzerine ilk önce küçük çocuğun duyması için işitme cihazı ile gerekli testler yaptırıldı. Yapılan testlerde olumlu çıkınca küçük çocuğa işitme cihazı takıldı. Suriyeli mülteci çocuk yeniden işitmeye başlamasıyla yıllardır duymadığı için unuttuğu konuşma yeteneğine de yeniden kavuşmaya başladı.

Suud’un Suriye’de 4 yıl önce yaşanan bombalı bir hadisede işitme yetisini kaybettiğini belirten İHH Elazığ Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin, yapılan testler sonucunda Suud’a yeni bir işitme cihazı aldıklarını ve böylece hem işitmeye hem de konuşmaya yeniden başladığını söyledi.