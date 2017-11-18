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18 Kasım 2017 19:34

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 75 - Çankaya Üniversitesi: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 8.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 75 - Çankaya Üniversitesi: 72

18 Kasım 2017 19:34

haftasında Elazığ İl Özel idarespor, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi’ni 75-72 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Ankara ekibi, ilk periyodu 18-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta Elazığ İl Özel İdarespor toparlansa da devreye Çankaya Üniversitesi’nin 35-33’lük üstünlüğü ile girildi.


Mücadelenin 3. periyodunda pota altını etkili kullanan konuk takım, son periyota 12 sayılık avantajla 57-45 üstün girmeyi başardı.


Mücadelenin son periyodunda taraftarının desteğini arkasına alan Elazığ İl Özel İdarespor, skora denge getirmesini bildi ve mücadele 64-64’lük eşitlikle tamamlanınca, uzatmalara gitti.


Uzatma bölümünde daha az hata yapan Elazığ İl Özel İdarespor, salondan 75-72 galip ayrılmayı başardı.




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