Vali Kaldırım;" Güçlü, dinamik basınımız var"

Dolayısıyla basınımızı hem haber anlayışlarından dolayı hem de ilimize verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyorum"dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, FHGC’yi ziyaret etti. Vali Kaldırım’ı Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Erdem, Vali Kaldırım’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıldır Elazığ’da olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım ise , “Hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde basınımızla yoğun bir mesaimiz oldu. Sahada alanda yaptığımız hizmetlerle sürekli basınımızla beraberiz. Elazığ’da son derece güçlü dinamik bir basınımız var. Dolayısıyla basınımızı gerek haber anlayışlarından dolayı hem de ilimize verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyorum"dedi.

Ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yoğun bir mesai harcandığını aktaran Kaldırım,"Yaptığımız çalışmalarda el birliği ile hareket etmek, o duruşu sergilemek milli birliğimizi ortaya koymak önemlidir. Elazığımızın en büyük özelliği budur. Ülkemizde bu açıdan temayül etmiş bir şehirdir. Kotları sağlam sürekli huzur buluyoruz. Özellikleri sağlam değerlerine sahip çıkan ismiyle de müsemma aziz bir şehir. Geldiğimizde beri biz bu özelliği vurguladık. Gelmeden öncede biliyorduk. Elazığ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kente geldiğinde ifade ettiği gibi doğudan batıya, kuzeyden güneye hiçbir olumsuzluğun geçmesine izin vermemiş. Bu şehir için şeref madalyasıdır. Dolayısıyla tarihten de bugüne kadar kendisine verilen görevi sorumluluğu yerine getirmiş, üstesinden gelmiş ve Türkiye’de örnek olacak şehirlerden birisidir”şeklinde konuştu.

Bayram nedeniyle de her türlü tedbirin alındığına vurgu yapan Vali Kaldırım, özellikle sürücülerin her türlü kurala uyarak herhangi üzücü bir durumla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet verilmemesini istedi.