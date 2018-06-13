Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 18:40

Vali Kaldırım;" Güçlü, dinamik basınımız var"

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FHGC) ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım;" Elazığ’da son derece güçlü dinamik bir basınımız var.

Vali Kaldırım;

13 Haziran 2018 18:40

Dolayısıyla basınımızı hem haber anlayışlarından dolayı hem de ilimize verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyorum"dedi.


Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, FHGC’yi ziyaret etti. Vali Kaldırım’ı Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Erdem, Vali Kaldırım’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Yaklaşık 1 yıldır Elazığ’da olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım ise , “Hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde basınımızla yoğun bir mesaimiz oldu. Sahada alanda yaptığımız hizmetlerle sürekli basınımızla beraberiz. Elazığ’da son derece güçlü dinamik bir basınımız var. Dolayısıyla basınımızı gerek haber anlayışlarından dolayı hem de ilimize verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyorum"dedi.


Ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yoğun bir mesai harcandığını aktaran Kaldırım,"Yaptığımız çalışmalarda el birliği ile hareket etmek, o duruşu sergilemek milli birliğimizi ortaya koymak önemlidir. Elazığımızın en büyük özelliği budur. Ülkemizde bu açıdan temayül etmiş bir şehirdir. Kotları sağlam sürekli huzur buluyoruz. Özellikleri sağlam değerlerine sahip çıkan ismiyle de müsemma aziz bir şehir. Geldiğimizde beri biz bu özelliği vurguladık. Gelmeden öncede biliyorduk. Elazığ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kente geldiğinde ifade ettiği gibi doğudan batıya, kuzeyden güneye hiçbir olumsuzluğun geçmesine izin vermemiş. Bu şehir için şeref madalyasıdır. Dolayısıyla tarihten de bugüne kadar kendisine verilen görevi sorumluluğu yerine getirmiş, üstesinden gelmiş ve Türkiye’de örnek olacak şehirlerden birisidir”şeklinde konuştu.


Bayram nedeniyle de her türlü tedbirin alındığına vurgu yapan Vali Kaldırım, özellikle sürücülerin her türlü kurala uyarak herhangi üzücü bir durumla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet verilmemesini istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç