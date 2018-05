Vali Kaldırım, Palu’da incelemelerde bulundu

Vali Çetin Oktay Kaldırım, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ile birlikte Palu ilçesini ziyaret etti. İlçe protokolü ile birlikte okul ve kütüphanelerde incelemede bulunan Vali Kaldırım ardından vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Vali Kaldırımın’ın katılımıyla İl Özel İdaresi tarafından tüm ilçelerde başlatılması planlanan katı atık toplama projesinin ikinci etabı için ilçede program yapıldı.Proje kapsamında 17 köye 127 adet konteyner dağıtıldı. Ardından Palu Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma seferberliği kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.Vali Kaldırım ve beraberindekiler kursiyerlere belgelerini verdi.

Katı atık toplama projesiyle ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım," Bütün ilçelerimizde başlattığımız ve bu yıl inşallah toplamda 350 köyümüze götüreceğimiz hayırlı bir hizmet. Palu’da da inşallah 17 köyümüzde 127 konteynerla köylerimizin, yerleşim yerlerimizin çöplerini toplamış olacağız. Hedefimiz bütün köylerimizde bu hizmeti sunmak. Bu sene gerçekten güzel bir karar alındı. Özellikle kırsal alanda bulunan yerleşim alanlarımızın daha temiz, daha yaşana bilir, daha çevreci hale getire bilmek için başladığımız bir program. Bu seneyi hizmet yılı ilan ettik. İl safında köylerimize ve mezralarımıza çok güzel hizmetler götüreceğiz. Yol, içme suyu, sulama suyu kilitli parke taşı ve onun dışında yapacağımız kanalizasyon çalışmaları ile köylerimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz ve vatandaşın daha çok memnun olduğu hizmetleri kendilerine götüreceğiz”dedi.

Okuma Yazma seferberliği ile ilgili de bilgi veren Vali Kaldırım“ Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan gerekse eşi Emine Erdoğan başlatmış olduğu bu programın ne kadar isabetli bir program olduğunu gittiğimiz kurslarda görmüş olduk. Vatandaşımızın büyük bir beklenti içinde olduğunu ve memnuniyet duyduklarını gördük. İlimiz bu seferberlik kapsamında 645 kurs başlattı. 9 bin 348 kişiye kurs verdik. İlimizde her ilçemizde, her köyde talep edilen her yerde bu programı başlattık. Palu’da da son derece başarılı bir hizmet görüyoruz. Palu’da da 48 kursta 603 kursiyer başarılı bir şekilde kurslarını tamamladı” diye konuştu.