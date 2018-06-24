Vali Kaldırım ve Başkan Yanılmaz oyunu kullandı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da oy kullanma işlemi sürüyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım eşi Berihan Kaldırım’la oyunu kullanmak için Elazığ Ortaokuluna gitti. Burada görevlilere kolaylıklar dileyen Vali Kaldırım daha sonra oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da ailesiyle birlikte oyunu kullanmak için Cemil Meriç Fen Lisesi’ne gitti. Oyunu kullanan Başkan Yanılmaz," Milletimiz için önemli ve kritik dönemde gerçekleştirilen 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin geleceği, hizmetlerin artarak devamı için oyumuzu kullandık"dedi.

Daha sonra Başkan Yanılmaz, sınıfları gezerek hem görevlilere kolaylıklar diledi, hemde vatandaşlarla sohbet etti.