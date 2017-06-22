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22 Haziran 2017 11:41

Vali Zorluoğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldi

Van’a atanan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, geriye doğru baktığında hiçbir kötü anısının olmadığı hep mutlulukla ve güzel anılarla anacağı 2,5 yılı Elazığ’da geçirdiğini söyledi.

Vali Zorluoğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldi

22 Haziran 2017 11:41


Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte yapımı yeni tamamlanan tarihi Harput Mahallesindeki valilik konağında kentte görev yapan Gazete, Televizyon ve haber ajanslarının temsilcileri ile bir araya geldi. Programa Ankara’ya tayini çıkan Adalet Komisyonu Başkanı Bahtiyar Çolak’ta katıldı.


Konağı medya temsilcilerine gezdiren Vali Zorluoğlu,konağın fedakarlık ve zorluklar neticesinde bu hale geldiğini belirterek işçisinden, ustasına kadar her aşamasında görev alanlara teşekkür etti.


Konağın projesinden, tefrişine kadar eşinin emeğinin de çok olduğunun altını çizen Vali Zorluoğlu,” Harput’a değer katacak eserlerden bir tanesi oldu. Bu eserlerin sayısı arttığı sürece Harput daha çok ilgi çekecek hale gelecektir” dedi.


Elazığ’da 2,5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Vali Zorluoğlu,” Elazığ’da görev yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elazığ bizim için bir ilk. İlk valiliğimiz dolayısıyla her zaman Elazığ’ın yeri ayrı olacak. Burada çalıştığımız süre içerisinde esnafımızdan, iş adamlarımızdan sizler gibi basın mensubu kardeşlerimizden çok büyük destekler gördük. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi geriye doğru baktığımızda hiçbir kötü anımızın olmadığı hep mutlulukla ve güzel anılarla anacağımız 2,5 yıl oldu”diye konuştu.


Toplumun her kesiminden destek gördüğünün altını çizen Vali Zorluoğlu, Gakgoşları Van’da misafir etmekten de mutluluk duyacağını kaydetti.




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