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14 Temmuz 2018 16:35

Yetim çocuklar doyasıya eğlendi

Elazığ’da 100 yetim ve mülteci çocuk, parkta doyasıya eğlendi.

Yetim çocuklar doyasıya eğlendi

14 Temmuz 2018 16:35


İlim Yayma Cemiyeti Yetim Birimi, yetim ve mülteci ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirdi. "Mutlu olmak istiyorsan mutlu et” sloganıyla yapılan etkinlikte 100 yetim ve mülteci çocuk parka götürülerek gönüllerince eğlendirildi.


Etkinlik hakkında bilgi veren Yetim Birimi Başkanı Gülsüm Sönmez, yetim ve mülteci çocukların acılarını dindirmek adına etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.


Sönmez ayrıca, yetim ve mülteci ailelerin savaşla ve yoklukla, Elazığlılarında onlara sahip çıkmakla önemli bir sınav verdiğini aktardı.




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