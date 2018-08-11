Yoğun bakım kapsını kırıp doktora saldırdılar

Olay, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Ş.Y. sabah saat 06.00’da acile kaldırıldı. Durumu ağır olan Y. ardından Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Saat 09.00 sularında yine kalp krizi geçiren hastaya, Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Polat’la sağlık personelleri müdahale etti ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ardından hasta yakınlarına Dr. Polat acı haberi verdi. Ölen şahsın yakınları ise yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve personele saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir hasta yakınının bağırması, Dr. İsmail Polat’ın yanındaki 3 personelle beraber yoğun bakım ünitesine girdiği, kapının kapanmasının hemen ardından bir hasta yakını tarafından kapının tekme ile kırıldığı ve birkaç kişinin içeri koşarak girmesi yer aldı .

Olayla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Dr. İsmail Polat, “Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren bir hasta geldi ve durumu kötüydü. Acil bir şekilde yoğun bakıma aldık. Hastaya ilk müdahaleyi hızlıca yaptık ama ilerleye saatlerde kalbi durdu. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptık ama yanıt alamadık. Haber vermek için hasta yakınlarının yanında gittim. Haberi verdim ve bir hasta yakını yumruk attı. Kendimi bir anda geri çektim ve yumruk duvara denk geldi. Bir hasta yakının bağırması ile diğer hasta yakınları kapıları ve camları kırarak bize saldırdı” dedi.