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16 Ağustos 2018 09:06

3. Ordu Komutanı Erzincan İl Müftülüğünü ziyaret etti

3.

3. Ordu Komutanı Erzincan İl Müftülüğünü ziyaret etti

16 Ağustos 2018 09:06

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’e iadei ziyarette bulundu.


Orgeneral Savaş İl Müftüsü Çetin’e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’de Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti. Çetin, ülkemizin içinde bulunduğu problemler karşısında birlik ve beraberlik ruhu ile, çalışma gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi. Çetin, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Erzincan Müftülüğü’nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.




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