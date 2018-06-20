500 metre yüksekten düşerken taş, kağıt, makas oynadılar

Kanyonun iki yakasına gerilen halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular kendilerini kanyonun derinliklerine bıraktı. Kanyonun zeminine yaklaşık 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açan sporcular, Taşyol’dan yerli ve yabancı turistler tarafından net bir şekilde izlendi.

12 ülkeden 19 sporcunun, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktığı anlar, üzerlerindeki kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Atlayışlar, sporculardan çok izleyenleri heyecanlandırdı. 500 metre yüksekliğindeki kanyondan kendini aşağı bırakan base jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Atlayışı izlemeye gelenler, sporcuların cesaretlerine hayran kaldı.

Sporcular, 500 metre yüksekten aşağıya düştükleri esnada taş, kağıt, makas da oynadı.

İtalyalı sporcu Marco Milanese, Türkiye’ye 3 defa geldiğini belirterek, Türk insanlarının çok arkadaş canlısı olduğunu kaydetti.

Kemaliye’deki uçurumların akıl almaz derecede güzel olduğunu aktaran Milanese, Kemaliye’nin birçok sporun aynı anda yapılabileceği cennet niteliğinde bir yer olduğunu söyledi. Diğer sporcular ise Kemaliye’nin muhteşem bir manzarası olduğunu dile getirdi.

Atlayışlar sırasında bazı sporcular belirlenen iniş noktasına inemeyince Fırat Nehri’ne iniş yapmak zorunda kaldı. Olay yerinde hazır bulunan bot, suya düşen sporculara müdahale etti.