Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yeni Yerinde Hizmete Başladı

Hayırsever iş adamı Hacı Ali Akın tarafından yaptırılan, 50 ünite, 5 yatak kapasitesi bulunan Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni yerine taşınmasıyla birlikte hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastane hakkında genel bir bilgi veren Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi DT. Fatih Çelik yaptığı açıklamada, ‘’Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermekteyken 2015 Aralık ayında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile bir afiliasyon gerçekleştirdik. Hem Bakanlığımıza bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi hem de Üniversitemizin akademisyenleri birlikte hizmet vermeye başladık. Ancak o zaman hizmet verdiğimiz bina yetersizdi. Toplam kapalı alanı bin 500 metrekareydi. 26 Diş kliniği açabilmiştik. Şuan 41 hekimimiz var. 10 Tanesi Üniversite personeli, geri kalan 31 kişide Sağlık Bakanlığına bağlı hekimler. Hacı Ali Akın’ın maddi desteğiyle 2 yıl gibi bir süre içerisinde yeni binamız hizmete açıldı.5 Gün içerisinde biz bu binaya eski binamızdan bütün cihazları taşıdık. 50 ünitelik kapasitemizle şuan çalışabiliyoruz. Bu yıl Eylül ayında öğrenci alımı gerçekleşecek. YÖK’ün bize vermiş olduğu 60 öğrenci Eylül ayında eğitim öğretime başlayacak. İlk 3 sene teorik dersleri alacaklar.3. Sınıfın ikini yarısında, 4 ve 5. Sınıflarda bu binamızda eğitim öğretimi alacaklar klinik eğitimlerini tamamlayacaklar. Binamız artık sadece Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin verildiği bina değil aynı zamanda Ağız ve Diş Sağlığı eğitiminin verileceği bir bina oldu. 9 bin 200 metrekare kapalı alana sahip.’’ dedi.

Son olarak bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik, ‘’Çağın gereği son model cihazlarla donatılmış ve Erzincan’a yakışır hizmet kalitesini vermek üzere şuanda hizmetine devam etmektedir. 25 bin metrekare alan içerisinde 9 bin 200 metrekare kullanım alanıyla şuanda 50 tane diş ünitesi aktif olarak hizmet verip 110 diş ünitesi kapasitesi vardır. Bilindiği gibi hayırsever iş adamımız Hacı Ali Akın’ın desteğiyle Erzincan Üniversitesine yaptırıldı. Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüğü tarafından tefrişatı donanımını sağlayarak 14 Mayıs’ta Başbakanımızın şehrimizi ziyareti esnasında açılışı yaparak hizmete açıldı. Hizmet kalitesini artırma anlamında çok önemli bir eksiği yerine getirdiğini düşünüyor. Bu anlamda Erzincan’a yakışır bir şekilde hizmet verecektir. Halkımızı hastanemize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.