Balkan Şampiyonası için Yunanistan’a gittiler

Yunanistan’da yapılacak Büyükler Badminton Balkan şampiyonasına katılmak üzere Erzincan’dan 5 Milli sporcu Yunanista’ a gitti. Daha önce yapılan Milli takım seçmelerinde başarılı olarak Büyükler Milli takımına girmeyi başaran M.Ali Kurt,Emre Sönmez,Bengisu Erçetin,Nazlıcan İnci ve Zehra Erdem Türkiye’yi Yunanistan’da temsil edecekler.Yarışmayla ilgili bilgi veren ve Milli takım kafilesi Antrenörü Murat Sönmez "Sporcularımızın Büyükler Milli takımında yer almaları ilimiz ve ülkemiz adına çok sevindirici. Yaşları küçük olmalarına rağmen ülkemizi büyükler kategorisinde temsil edecekler. Hedefimiz Yunanistan’da yapılacak şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu yarışma için tüm hazırlıklarımızı yaptık ve sporcularımızı turnuvaya hazır duruma getirdik. İnşallah turnuvadan başarılı bir şekilde dönecekler." dedi.