Başarılı engelli öğrenciye karne hediyesi olarak akülü araç verildi

Erzincan’da yardımsever bir işadamı tarafından alınan akülü araç, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki yürüme engelli Yusuf Furkan Özkan’a karne hediyesi olarak verildi.

Erzincan Demirkent TOKİ İlkokulunda okuyan Yusuf Furkan Özkan’a karnesiyle birlikte akülü aracı hediye eden İl Milli Eğitim Müdür Aziz Gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bugün hem bizim için hem de öğrencilerimiz için çok farklı bir gün. Çünkü 18 Eylül 2017 tarihinde çalınan ziller, 8 Haziran 2018 itibariyle son bulacak.

Öğrencilerimizin yıl içerisinde yapmış oldukları çalışma ve performanslarının neticesi olarak karnelerini alacaklar. Bizim için ve Yusuf için çok daha farklı bir gün. Yusuf’umuz karnesini aldı ama karneyle birlikte daha öncede birkaç kez bir araya gelmiştik.

Erzincan’ımızda gerek işadamları olsun, gerek hayırsever vatandaşlarımız olsun bizim için aslında anlamlı olan bu, duyarlılıklarından dolayı farklı güzle çalışmaların altına birer imza atan iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.

İşte bugün de Demirkent TOKİ İlkokulunda okuyan Yusuf Furkan Özkan’ın karnesini verirken karne sevgisi biraz ikinci plana düştüğünü gördük. Buda ne kadar anlamlı bir çalışma olduğunu bir daha idrak ettik. Yusuf engelli bir öğrencimiz. Hayırsever işadamımızın kendisine bağışlamış olduğu akülü bir arabası var. Okuluna daha rahat gelip gidecek, daha rahat gezebilecek. Bunların fırsatını kendisine veren iş adamımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Mutluluğu gözlerinde okunan Yusuf Furkan Özkan ise; “Teşekkür ediyorum. Arabayı çok beğendim. Kullanmayı öğrendim ama biraz daha öğrenmem lazım” diyerek duygularını dile getirdi.