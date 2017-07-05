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05 Temmuz 2017 16:53

Başbağlar şehitleri anıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar şehitleri anıldı

05 Temmuz 2017 16:53


Başbağlar köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hüdapar Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, Jandarma Erzurum Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Katliamın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Erzincan Denetleme Genel Müdürlüğünde açılan 4 duruşma sonucunda güvenlik gerekçesiyle İzmir Denetleme Müdürlüğüne alınmış 24 duruşma sonucunda tutuklu sanıklar tahliye edilerek, dava takipsizlikle bitmiştir. Duruşmalara katılan Başbağlar mağdurları birçok duruşmada mahkeme heyeti tarafından azarlanmış salondan defalarca çıkarılmış olup adeta sanık muamelesi görülmüştür. Ne yazık ki Sivas davası hakkında rapor hazırlayan Devlet Denetleme Kurumu Başbağlar davasıyla ilgili bir rapor dahi hazırlamadığı gibi tarihi sırasıyla ve teröristlerin katliam yaptıkları yere bırakılan bildiride açıkça yazılmasına rağmen Başbağlar katliamı, Sivas olayının sonucu olmasına karşılık Başbağlar katliamı Devlet Kurulu raporunda bir satır dahi yer almamıştır. Bizler davamızı, Başbağlarımızı adaletsizliğe mahkum eden zihniyetlerin bugün, ihanet içerisinde milletin huzurunda devletimizin karşısında hesap verdiğine şahit oluyoruz. Bahsi geçen paralele örgüt militanlarının Türkiye’mizde yapılan ve yapılması planlanan tüm faili meçhulleri kılavuzluğunu yaptığı ortaya çıkmıştır. Başbağlar davamızın da ülkemiz üzerinde hain emelleri olan tüm terör örgütü guruplarının ortak bir projesiyle katliam yapıldığını ve davasının kapatıldığını kanaat ederek davamızın tekrardan adalet mekanizmasına dahil edilmesini yüce Türk yargısından talep ediyoruz" dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, "Elbette 24 yıldır Başbağlar katillerinin bulunmaması büyük meselesidir. Ama görüyorsunuz o gün o katliamı gerçekleştirenlerin bugün inlerine giriyoruz. O gün Sivas katliamını, Başbağlar katliamını örtmeye çalışanlar arkasındaki güçleri gizlemeye çalışanlar o gün algı operasyonları ile arkasındaki hainleri gizlemeye çalışanlar maalesef bugün de 15 Temmuz da da aynı algı operasyonlarını yapıyorlar" diye konuştu.


Gerçekleştirilen törenin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hüdapar Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, Jandarma Erzurum Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri Başbağlar Şehitlik Anıtını ziyaret ederek, dualar etti.




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