Başbakan Yıldırım, bayram namazını memleketi Kayı köyünde kıldı

Başbakan Yıldırım, Kayı camisinde köylüleri ile birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cami çıkışında çocuklara oyuncak dağıtan Yıldırım, daha sonra köylüleri ile bayramlaştı. Ardından açıklamada bulunan Yıldırım, “Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Ramazan Bayramını bu yıl doğduğum, büyüdüğüm, Erzincan Refahiye Kayı köyünde köylülerimizle komşularımızla birlikte geçiriyoruz. Bayram namazını kıldık, şimdide artık köylülerimizle bayramlaşacağız. Böylece Ramazan dan sonra bayramı idrak etmiş olacağız. Bayramların kardeşliğin, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı günlerdir. İnşallah bu bayram da ülkemizin, milletimizin birliğine, dirliğine, beraberliğine, tüm İslam aleminin kardeşliğine vesile olur. Ülkemizin birliği, beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını ortaya koyan, sınırlarda, dağlarda, bayırlarda ülkenin güvenliği için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin duası onlarla beraber" dedi.

Başbakan Yıldırım, bayramda insanların memleketlerine giderek sıla-i rahim yaptıklarını belirterek, bu gidiş ve gelişlerde trafik kazalarının meydana geldiğini söyledi.

Yıldırım, “Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Hızlı gitmenize gerek yok. Hızlı gitmek ile yavaş gitmek arasında bir ömür kadar fark var. Sizlerin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanız öncelikli beklentimizdir. Bu bakımdan dostlarımızı, eşimizi, akrabalarımızı üzmemek için lütfen yola çıkarken dinlenmiş olarak, yorulduğunuzda ara vermek suretiyle seyahatinizi tamamlayın.

Bayramı köyünde komşularıyla, köylüleriyle idrak etmenin gençlere örnek teşkil edeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, geçmişini bilemeyenin geleceğini inşa edemeyeceğini kaydetti.

Yıldırım, “Vatanın her köşesinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracak, birlik ve beraberliği sağlamlaştıracak her türlü çalışmayı birlikte yapmamız lazım. Türkiye’nin hepimizin arzu ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını, daha çok çalışarak, birliği, kardeşliği daha da sağlamlaştırarak, farklılıklarımızı değil, ortak yönleri ön plana çıkararak, farklılıkları zenginlik olarak görüp o şekilde hareket ederek sağlayacağız. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı’nın milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Nice bayramlara birlik ve huzur içinde ulaşmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Vatan ve millet için hayatını ortaya koyan bütün şehitlere Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı uzun ömürler diliyorum.” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı.