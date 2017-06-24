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24 Haziran 2017 18:26

Başbakan Yıldırım: “Bizi kardeşlik kurtaracak kardeşlik büyütecek”

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da il protokolü bayramlaşma törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım: “Bizi kardeşlik kurtaracak kardeşlik büyütecek”

24 Haziran 2017 18:26

Yıldırım, milletin hiçbir zaman tuzaklara düşmediğini belirterek, “Bizi kardeşlik kurtaracak kardeşlik büyütecek” dedi.


Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı münasebetiyle geldiği memleketi Erzincan’da il protokolü bayramlaşma törenine katıldı. Atatürk Parkı’nda konuşmasını yapan Başbakan Yıldırım, milletin hiçbir zaman tuzaklara düşmediğini belirterek, “Bugüne kadar bu millet tezgaha gelmedi ve tuzaklara düşmedi. Zaman zaman Alevi Sünni, Türk Kürt, solcu sağcı diye aramıza fitne sokmaya çalıştılar, kardeşliğimizi azaltmaya çalıştılar. Evelallah hiçbirine boyun eğmedik, itibar etmedik. Kirli tuzaklara karşı bir ve beraber olduk. Millet olarak, vatandaş olarak, ne kadar birlik olursak o kadar güçlü oluruz. Yapay tartışmaları, nifak ve fitne girişimlerini bozduğumuz sürece bizi kimse tutamaz. Bizi kardeşlik kurtaracak kardeşlik büyütecek” dedi.


Vatandaşların bayramını kutlayan Başbakan Yıldırım, “Bayramınız mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun” diye konuştu.


Başbakan Yıldırım, buradaki törenin ardından baba ocağı Kayı köyüne hareket etti.




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