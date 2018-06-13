Başbakan Yıldırım, hemşehrileriyle iftar yaptı

Düzenlenen iftar programına Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, milletvekilleri, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılan iftarların ardından yapılan dua sonrası konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, katılımları için Başbakan Binali Yıldırım ve Erzincan halkına teşekkürlerini iletti. Başbakan Yıldırım iftar sonrası yanına yaklaşan vatandaşlarla bir süre görüştükten sonra programdan ayrıldı.