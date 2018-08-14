Başkan Başsoy, mahalle programlarına devam ediyor

Yeni Mahalle Mahallesi Sakinleriyle buluşan Cemalettin Basşoy belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başsoy, “30 mart 2014’den bu tarafa hemen hemen 4,5 yılı geride bıraktık. Gecemiz gündüzümüz Erzincan İçin geçiyor fakat şunu istedik yaz gecelerimiz boş geçmesin biliyoruz bazı aileler var ki evinden ancak parka gelebiliyor bazı aileler var ki evinden ayda yılda bir kere Ekşisu’ya gidiyor. Tiyatro, sinema, mehter, Hacivat karagöz gibi kültürel faaliyetlerle ilgilenemiyorlar. Çocuklarımız belki kültürümüzü tanımıyorlar bilmiyorlar. Bizde Erzincan Belediyesi olarak sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, park yapmakla kalmadık Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze bir görev verdik, dedik ki kültürümüzü, örfümüzü adetimizi yaşatmak için gece gündüz çalışacaksınız. Bugün burada sizle bir çok sunum yapılacak. Hem eğleneceksiniz hem dinleneceksiniz hem de geçmişle gelecek arasında bir köprü kuracağız. Çocuklarımıza kültürümüzü aktaracağız inançlarımızı aktaracağız törelerimizi aktaracağız ki çocuklarımız bunları unutmasın.

Muhtarımız Öktem İlhan tevazu sahibi, diyor ki “Başkanım benim mahallemde hiçbir noksan yoktur.” Aslında ufak tefek noksanlıklar var gözümüzden kaçmıyor. Bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapacağız her şey Erzincan için. Biz 4,5 yılda Yeni Mahalleye ne yaptık şöyle bir bakalım. Yeni mahallede 5 km asfalt, 10 km kaldırım Yapıldı. 280 adet çöp konteyneri dağıtıldı. Can suyu projesi kapsamında 9500 metre içme suyu hattı yenilendi 300 adet içme suyu bağlantısı yapıldı. Bugün buraya vaat ettiğimiz projeleri vaat ettiğimiz sözleri yerine getirmenin onuruyla mutluluğuyla geldik.”dedi ve Erzincan genelinde yapılan ve yapım aşamasında olan projelerle ilgili vatandaşa bilgi verdi.

Program, Mehteran, Halk oyunları, İlizyonist Gösterisi, Hacivat karagöz gölge oyunu ve çekilişle hediye dağıtılarak sona erdi.