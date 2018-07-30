Başkan Başsoy mahalle sakinleri ile buluştu

Programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, bazı STK yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Hamza Alkan açılış konuşmasında Erzincan Belediyesi’nin Mimar Sinan mahallesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek mahalle isteklerini dile getirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkürlerini dile getirdi.

Başkan Cemalettin Başsoy, “Bu programı yapma amacımız sizleri bir araya getirmek, komşuları bir araya getirmek, çocukları bir araya getirmek ayrıca Belediyemizin etkinliklerinden sizleri haberdar etmek. Değerli hemşehrilerim öncelikle 24 Haziran seçimlerinde demokrasiye vermiş olduğunuz desteklerden dolayı cumhuriyetin temellerinin sağlam olması için vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Allah razı olsun. Kazanan demokrasi olmuştur, kazanan Erzincan olmuştur, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti İlelebet payidar kalacaktır, bizi kimsenin yıkmaya, devirmeye, yok etmeye gücü yetmeyecektir. Biz hemşehrilerimiz olarak, Alevi’siyle Sünni’siyle, Türküyle Kürtüyle, Lazıyla Çerkeziyle bir olacağız. Hep birlikte Erzincan, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu her zaman sağladık bundan sonrada sağlamaya devam edeceğiz. 24 Haziran da yeni bir sisteme geçildi bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu Sistem, bürokrasiyi azaltacak, kararları hızlı alacak ve devletin geleceğini hızlı bir şekilde imar edecek bir sistem. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Burada bulunmamızın bir gayesi daha var. Başbakanımız bugünkü makamıyla TBMM başkanımızın bir sözü var diyor ki “Yaptığınız eserler size ikram edilen çikolata gibidir o çikolatayı ağzınıza alırsınız nasıl tadı iki dakika sürerse yapılan hizmetlerde öyledir vatandaşın gözünde. Vatandaş hizmeti görür onun tadını alır ama aradan zaman geçer bunları unutur gider.” Onun için bunları tekrar sizlere anlatacağız sizde bunları burada olmayanlara anlatacaksınız. Ayrıca bir de sadece hizmet yetmiyor, bir de gönüllere girmek var biz her ikisini de yapmak için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz Allah hepsinden razı olsun. Buradan birde muhtarımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Beraber aynı dönemde seçildik. Muhtarlarımızın hepsi burada onlarla birlikte bu şehri idare etmek için yerel yönetimler olarak seçildik ve görevi devraldık. Hamza Alkan seçildiği günden bu güne kadar bizimle irtibat halinde gece gündüz çalıştı ve Mimar Sinan mahallemizin ihtiyaçlarını birlikte çözüme kavuşturduk kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mimar Sinan Mahallesi ismini büyük mimar Mimar Sinan’dan almıştır. Mimar Sinan Osmanlı dönemine mührünü vurmuş, Müslüman bir mimar, usta olarak tarihe geçmiştir. Süleymaniye Camisi’nin mimarı, Selimiye Camisi’nin mimarı ve dünyada eşi benzeri olmayan bu iki eserin dışında çok büyük eserlerle tarihe geçmiş çok büyük bir mimar. Allah kendisinden razı olsun. Onun ismini yaşatmak için bizden önceki Belediye Başkanlarımız bu mahalleye Mimar Sinan ismini vermişler onlardan da Allah razı olsun. Ayrıca Mimar Sinan’a da Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânı Cennet olsun diyoruz. İyi ki var olmuş, iyi ki bu eserleri bizlere bırakmış. Bu eserler bugün dimdik ayakta 500 yıllık eserler. Mimar Sinan’ın nesli olarak, Gençler çocuklar size daha çok sesleniyorum, Mimar Sinan’lar olun, Yunus Emre’ler olun, Yavuz’lar olun, Fatih’ler olun ki bu memleketin geleceği daha yüce yerlere gitsin daha büyük bir devlet olalım Osmanlı gibi dünyada söz sahibi olalım. Onun için sizin hedeflerinizin de bu insanlar gibi büyük olmasını istiyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’ni Mimar Sinan’ın adına yakışır bir şekilde 4,5 yıldır kanaviçe gibi dokuduk” dedi.

Sunumun ardından Hacivat Karagöz gölge oyunu, Cahit Kaşıkçılar’ın sahne gösterisi, Azerbaycan Halk Oyunları, Tandır Başı ekibinin konseri ve ardından programa katılan mahalle sakinlerine çekilişle hediye dağıtılarak program sona erdi.