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10 Haziran 2018 10:44

Başkan Başsoy miniklerin karne heyecanına ortak oldu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Başkan Başsoy miniklerin karne heyecanına ortak oldu

10 Haziran 2018 10:44


Gerçekleştirilen karne töreninde Başkan Başsoy’a AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Burhan Çakır eşlik etti. Karne dağıtımının ardından bir açıklama yapan Başkan Başsoy “Yaşadığımız yüzyılda bilim ve teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bizler de çağın gerisinde kalmamak, çocuklarımız donanımlı bir şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada en büyük yük, öğretmenlerin ve ailelerinin üzerindedir. Onlara yardımcı olmak, bizim en önemli görevimizdir. Bu bilinçle Erzincan Belediyesi olarak şehrimizde bulunan okullarda bahçe düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor, elimizden geldiğince eksikliklerini gideriyoruz. Biliyoruz ki gençlerimizi ve çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olacaktır. Bu bağlamda ülkemizde özellikle son 16 yılda, eğitim alanında büyük yatırımlar yapıldı. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin en iyi şartlarda, kaliteli bir eğitim almaları, devletimizin öncelikleri arasında yer aldı ve almaya devam edecektir. Şehrimiz okul öncesi eğitimde ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Bu okullar bize okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz eğer güzel bir dünya istiyorsak o dünyaya güzel çocuklar yetiştirmeliyiz.” dedi.




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