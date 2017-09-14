Başkan Başsoy muhtarlarla buluştu

Geçen yılın bir değerlendirmesinin de gerçekleştiği toplantıda mahallelerdeki çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu ve Karabey Atıcı eşlik etti.

Toplantıda bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Yaklaşık 3,5 senedi sizlerle birlikte istişare ederek mahallerimizin problemlerini çözüyoruz. Göreve geldiğimiz de söz verdiğimiz 24 projenin birçoğunu gerçekleştirdik. Çok Katlı Otopark, Tramvay ve Aksu Deresi projelerini ise uzun vadede gerçekleştireceğiz. Ayrıca yakın zamanda güneş enerjisinden elektrik elde etmek için güneş panelleri kuracağız. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz yatırımların toplam değeri 800 Milyonu buldu. 3,5 yılda şehrimizde çalışma gerçekleştirmediğimiz sokak kalmadı. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak.” Dedi.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları ise şehrimizde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür ettiler.