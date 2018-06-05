Başkan Başsoy’dan Dünya Çevre Günü mesajı

Başsoy mesajında "Günümüzde çevre sorunları ve buna bağlı geliştirilen politikalar, ekonomiden kalkınmaya, enerjiden sağlığa kadar pek çok alanda belirleyici rol oynamaktadır Çevre sorunlarının küresel niteliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, açlık ve yoksullukla mücadele edilmesi ve yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hususlarında tüm insanlığın işbirliğini ve duyarlılığını zorunlu kılmaktadır. Bizlerde Erzincan Belediyesi olarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre bırakma gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda çevresel yatırımlara çok önem veriyoruz. Atık su arıtma tesisini 200 bin nüfusa hitap edecek şekilde revize ettik. Atık sular son teknolojiyle arıtılarak tertemiz bir su halinde Fırat havzasına aktarılıyor. Bunun yanında şehrimizde yeni bir atık depolama alanın oluşturulması ve atık gazından enerji üretecek tesisin ihalesini gerçekleştirdik. Ayrıca Kurulacak olan tesis ile günlük 1,5 mw elektrik elde edilerek yaklaşık 6500 konutun enerjisi karşılanacak. Ayrıca geri dönüşebilen atıkları ülkemiz ekonomisine kazandırarak dışa bağımlı olduğumuz enerji ve hammadde konusunda büyük bir tasarruf edeceğiz. Proje hayata geçtiğinde, katı atıklardan enerji üretmenin yanında görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Bu sayede de daha temiz bir çevrede yaşam için büyük bir adım atılmış olacağız. Tabi ki yeşil alan çalışmalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Erzincan Belediyesi tarihinin en büyük ağaçlandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Tüm yeşil alanlarımızı otomatik sulama sistemiyle donattık. Tüm bu çalışmalarımız aslında sizler için gelecek nesiller için. Bizler bu bilinçle emanetinize sahip çıkmaya gayret ediyoruz.

Bu vesile ile tüm halkımızın Çevre gününde çevre bilincine ulaşabilmelerini temenni eder saygılar sunarım." dedi.