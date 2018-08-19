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19 Ağustos 2018 10:56

Başkan Limon: "Kurban kesimlerini ehil kişilere yaptırın"

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vazifesini yerine getirecek vatandaşları hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve halk sağlığının korunması amacıyla, etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt ve onay kapsamındaki işyerleri tarafından yapılmasının gerektiğini söyledi.

Başkan Limon:

19 Ağustos 2018 10:56

Limon ayrıca kıyma çekim yerlerinin denetlenmesi ile ilgili olarak Belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldığını belirtti.


Sıcaklık ve iklim şartları nedeniyle bu yıl kurban kesimlerinde risk faktörüne daha da çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Limon, hayvan kesimi, kesimi takiben etlerin parçalanması ve saklanması ile sağlıklı ve hijyenik koşullarda kıyma çekimi konularında uyarılarda bulundu.


Limon, "Kesim yerlerinde yeterli hassasiyetin gösterilmesi, kesim kirliliğine mahal vermeyecek şekilde etlerin parçalanması, yeterli soğutma yapıldıktan sonra, kesim sıcaklığındaki etin parçalanıp naylon torbalara veya plastik kovalara konulması, sokak ortasında veya uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminin yapılmaması, et üzerinde ön temizleme işleminin yapılarak, bakımsız ve paslı makinelerle hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekilmemesi hususlarına dikkat edilmelidir." dedi.


Birlik Başkanı Bedir Limon ayrıca, kasaplıktan anlamayan ve hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, vatandaşların kurban kesimlerini ehil kişilere yaptırmaları dahilinde dini vazifelerini yerine getirilmekle birlikte etlerin de telef olmayacağını sözlerine ekledi.




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