Başsoy, çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan-Sivas Yolu istikametinde başlayan kaldırım çalışmalarını inceleyen Başsoy, “Erzincan’ın 4 bir tarafında çalışmalarımız devam ediyor. 2750 metresi tül bordür, 2250 metrekaresi andezit, 4625 metrekaresi parke kaldırım olmak üzere Erzincan AVM ile Vasgirt deresi arası yolun iki yakası, Vasgirt deresi ile Ermot arası ise tek taraflı kaldırım yapıyoruz. Kentsel dönüşüm sebebiyle birkaç sokak haricinde kaldırımı yenilenmemiş bölge bırakmadık. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarla Erzincan’a, Erzincanlı’ya yakışır bir şehir inşa ediyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, şehrimizi daha yaşanılabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 4,5 yılda 200 km kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Alt yapı çalışmalarını tamamladık, inşallah bu yıl sonuna kadar da üst yapı problemini de tamamen çözeceğiz.” dedi.