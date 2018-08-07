Talip Kaban Bulvarında çalışmalarını sürdüren park bahçe ekipleri toprak düzenlemesini ve otomatik sulama sistemini yaptıktan sonra rulo çim sererek buradaki çalışmalarını bitiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Erzincan’ı, dünyanın en yeşil kentlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Bu hedefe varmada iddialıyız. Bu yıl alt yapı çalışmalarımızı bitirdik. Temeli sağlam yapınca bu çalışmalar daha da kolay ve hızlı ilerliyor. Allahın izni ile yılsonuna kadar ana caddelerimizin de asfaltını bitirerek üst yapı problemlerini de tamamen bitirmiş olacağız. Sadece asfaltla çalışmalar bitmiyor tabi. Peyzaj, şehre güzelliğini kazandıran en önemli etkenlerden biri. Şehrimize 15 yaş üzeri 5000 adet ağaç kazandırdık, 5 milyon çiçek dikimi yaptık. İnsanın temel gereksinimleri olan solunum ve tüketim yeşilden yani doğadan sağlanır. Bizler çocuklarımıza yaşanabilir bir Erzincan bırakabilmek için elimizden gelenin en iyisiniyapıyoruz Her şey Erzincan için hemşehrilerimiz için.” Dedi.