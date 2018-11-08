Binali Yıldırım Parkı tamamlanıyor

Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine ayrım yapmaksızın 4 buçuk yılda 450 milyon TL harcayarak Erzincan'a büyük yatırımlar yapan Erzincan Belediyesi 7 den 70 e her vatandaşın isteklerine hitap eden projelerle vatandaşın gönlüne taht kurdu. Bu projelerden biri olan Binali Yıldırım Parkı da bitmek üzere. Yaklaşık 72 bin metrekare alan üzerine kurulan Binali Yıldırım Parkı, rekreasyon alanı ve yamaç alanı olarak 3 aşamadan oluşuyor.

Çalışmaların devam ettiği Binali Yıldırım Parkı'nda peyzaj çalışmaları, Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, yamaç alanı, havuzları, oturma gurupları bitmiş durumda.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Göreve geldiğimizde yeşil alan projeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 metrekare artırmayı hedeflemiştik. Bunların ilki Şehrimizin doğusunda ve batısında bulunan Geçit ve Vasgirt Dereleri rekreasyon projesiydi. Seçim beyannamemizde bulunan ve yapımını tamamladığımız diğer projelerimiz gibi bu projelerimizi de en kısa süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.