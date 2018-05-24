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24 Mayıs 2018 10:31

Cami buluşmaları devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Cami Buluşmalarına devam ediyor.

Cami buluşmaları devam ediyor

24 Mayıs 2018 10:31

Başsoy, Teravih namazından sonra Yavuz Selim Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Han Cami cemaatiyle bir araya geldi.


Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek onlardan gelen istek ve önerileri dinlediklerini ifade eden Başkan Başsoy, Cami buluşmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.


Başkan Başsoy “Büyük bir özlemle ve sevinçle karşıladığımız evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri çok feyizli ve bereketli olan Ramazan ayına kavuşturan Yüce Allah’a binlerce kez hamd, O’nun sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e binlerce kez selam olsun. Ramazan ayının ülkemize ve tüm Müslüman âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ayda sabrın, yardımlaşmanın ve akrabaya yardım etmenin en güzel örneklerini yaşayacağız. Yapılan her iyilik önceki aylara göre daha bereketli olacak. Bu fırsatı hep birlikte layıkıyla değerlendirelim. Ramazan ayını hep birlikte güzelliklerle geçirelim” dedi.




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