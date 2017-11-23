Doç. Dr. Yetim; “FETÖ madem Müslüman, Avrupa neden sahip çıkıyor?”

Dr. Tülin Durgun Yetim tarafından “Avrupa’nın Çifte Standartları Karşısında Türkiye’nin Dik Duruşu, İslamiyet’in Arkasına Gizlenen Ve Avrupa’nın Barındırdığı FETÖ İle Mücadele” konulu konferans verildi.

Gerçekleştirilen konferansa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenaral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, birçok kamu kurum müdürü, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşma yapan Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, “Ülkemiz ve Ortadoğu Coğrafyasındaki Müslümanlara yapılanların karşısında İslamofobi diye bir şey çıkarttılar. Müslümanları ötekileştiriyorlar. İslamofobi, kelime anlamı olarak İslam korkusu demektir. Ayrıca Müslümanların ve İslam dinine duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir. Günümüzde artarak yaygınlaşmaktadır. Bazı çevreler İslam dinine ve bu dinin mensuplarına, kendi varlıklarına tehdit ettikleri gerekçesiyle inanılmaz derecede nefret ve kin beslemektedir” dedi.

Konferansa devam eden Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, Batının, Türk ve İslam devletlerine hiçbir zaman adaletli davranmadığını vurgulayarak; Türkiye’nin yıllardır sürdürdüğü AB’ye giriş sürecinde yaşananlar ile çok sayıda Batılı ülkenin olumsuz tutumunu hak etmediklerine inandığını da vurgulayan Doç. Dr. Yetim “Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız dost ve kardeş ülkelerle her türlü ilişkileri geliştirmekte ve Türkiye Aleyhtarı Batılı bu ülkelere gereken cevapları vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin bu çabalarına bizlerde katkıda bulunmak ve insanlarımızı bu konuda bilgilendirmek, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet diyen herkesin görevidir, ödevidir” dedi.

İslamiyet’in arkasına gizlenen ve Avrupa’nın barındırdığı FETÖ ile mücadele konularına da değinen Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, 15 Temmuz darbe girişimini ele alarak, yüzlerce insanın hayatına mal olan kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verdiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan şahsın batı tarafından korunduğuna vurgu yaptı. Müslümanlara zulüm eden Batı’nın FETÖ’ye sahip çıktığına değinerek; “FETÖ Madem Müslüman, Avrupa Neden Sahip Çıkıyor? sorusunu sordu.

Bir çok konunun ele alındığı konferansın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim’e Erzincan Bakır’ı hediye etmesini ardından katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.