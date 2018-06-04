Dünya Astım Günü dolayısıyla çam fidanı dağıtıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Astım Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirme amaçlı olarak Saat Kulesi önünde stant açıldı. Stantta İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik’in katılımlarıyla 50 adet polensiz çam fidanı dağıtıldı.

Halkın Astım hastalığına ilişkin farkındalığının artması amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik "Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalıktır. İlimizde de “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile halkımızın konuya ilişkin farkındalığın artırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla Mayıs ayı içerisinde bir takım etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda Kulem Park önünde kurulan stantta 50 adet polensiz çam fidanı dağıtılarak, halkımıza konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır." dedi.