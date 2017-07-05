El emeği göz nuru ürünlerin sergi açılışı yapıldı

2015 yılından itibaren uzman eğitmeler tarafından verilen kurslardan bu güne kadar 1200’den fazla kursiyer faydalandı.

Gerçekleştirilen açılış programına Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Müftü Vekili Harun Özkan, İş-Kur il Müdürü Ömer Faruk Çelik, Ak Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, Belediye Meclis üyeleri ,protokol üyeleri kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Bilindiği üzere belediyenin asli görevleri olan kaldırım, yol, çöp alma, su ve benzeri hizmetler bir plan çerçevesinde devam etmektedir. Biz belediye başkanlığına adaylığımız sırasında asli görevlerimizin yanında halkımıza ne tür hizmetler sunabiliriz düşüncesiyle, sosyal projelere de asli görevlerimiz kadar önem vermemiz gerektiğini düşünerek projeler ürettik ve geliştirdik. Bugüne kadar; Erzincan çelik kalem bakır işlemeciliği, Dekoratif tablo yapımı, Sepet örgü, Örgü bebek yapımı, Zili kilim, Erzincan’ımıza özgü Cengerli kilimi, Engellilerimize şal örgü kursu, Engellilerimize keçe kursu gibi bir çok alanda kurslar verdik. Hemşerilerimizden büyük ilgi ve talep gören bu kurslarımıza şu an itibariyle müracaat eden 1200 kişi bulunmakta ve bu taleplerin de inşallah hepsini karşılayacağız. Biz bu projemizle; Kadınlara meslek edindirme, mezun olduktan sonra eğitim gördükleri alanda bir şeyler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlama, unutulmaya yüz tutmuş yok olmak üzere olan kültürümüzü yeniden hayata geçirmeyi hedefledik. Kurslarımıza iştirak eden kursiyerlerimize iş-kur üzerinden günlük 25 tl ücret ödenmesi suretiyle ayrıca ailelerimize bir ekonomik katkı sağlamasının yanı sıra; ailevi sorunları olan kardeşlerimiz için de terapi özelliği taşıyor. Erzincan Belediyesi olarak kursiyerlerimize meslek edindirmenin yanı sıra sosyal yönden de çok değerli ve önemli bir proje yürüttüğümüzün bilincinde olarak bu projelerimizi genişleterek devam ettirmeyi planlamaktayız. Vurgulamak istediğim bir diğer önemli husus da; Bu proje sayesinde bir yılda işkur tarafından kursiyerlerimize ödenen yaklaşık tutar 750-800 BİN TL gibi bir rakama tekabül etmektedir. Bu tür projeler geçmiş yıllarda yapılmadığı için bu ayrılan ödenekler kullanılmadan geri gitmiş Erzincan ekonomisine kazandırılmamıştır. Biz bu projemizle az evvel belirttiğim toplumsal faydalarının yanı sıra, yan giderleriyle toplamda Erzincan ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyon tl’den fazla sıcak bir para girdisi sağlamış oluyoruz. Her alanda şehrimize, hemşerilerimize büyük faydalar sağlayan bu projemize destek veren kursiyerlerimiz, hocalarımız ve kurumlarımıza Erzincan adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Dedi

Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise “ Bizim dünya Cennetimiz aile ocağımızdır. Bu ocağın direği ise annelerimiz, eşlerimizdir. Sarraftan aldığımız bileziği bozduramadığınız zamanlar olur. Ancak Rabbimizin sizlere bahş ettiği cevheri gün ışığına çıkardığınızda aile bütçesine katkı sağlayarak, kendi kendize yeten bireyler oluyorsunuz. Ben bu projede emeği geçen öncelikle Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy ile ekibine, İş-Kur il Müdürü Ömer Faruk Çelik’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” Dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi.