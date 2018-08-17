Erzincan ASP Bin 107 çocuğa destek verdi

Muhammer Doğan vermiş olduğu bilgilendirmede, Erzincan’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılında 165 çocuk, 2016 yılında 214 çocuk, 2017 yılında 345 çocuk, 2018 yılında 383 çocuk, 2015 yılı ocak ayı ve 2018 yılı Temmuz ayı arasında toplam 1.107 çocuk sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalandırıldığını söyledi.

Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan sosyo-ekonomik destekleri kapsar.

Ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi ve sosyal yoksunlukların giderilmesine yönelik, aile ve çocuklara mesleki çalışmalar yapılması,

Gençlerin ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde sosyal sorunlarının tespiti ve çözümlenmesinde gerekli rehberlik ve desteğin sağlanarak hayat standartlarının yükseltilmesi,

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin uygulanmasında korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve gençlere öncelik tanınması, ekonomik destek talebinin bütçe imkanları ile karşılayamayacak derecede fazla olması halinde; aciliyet durumu, muhtaç olma derecesi ve müracaat sırası esas alınarak öncelikli olarak değerlendirilmesi,

Sosyal ve ekonomik desteğin muhtaçlık kriteri ve çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yapılması, izlenmesi ve rehberlik edilmesi,

Sosyal ve ekonomik desteğin verilmesinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yakışır şekilde hareket edilmesi, özel hayatın gizliliğinin korunması, kişilik haklarının ihlal edilmemesi, çocuk hakkında alınacak her türlü karar ve yapılacak işlemlerde düşüncesinin alınarak öncelikle yararının gözetilmesi,

hizmet esasları olarak belirlenmiştir.

Sosyoekonomik Desek Hizmetinden faydalanabilmek için bazı kriterler vardır. Haklarında bakım tedbiri/korunma kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınlarının yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Korunma/bakım tedbir kararı bulunmakta iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekte yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarda karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

SOSYOEKONOMİK DESEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Düzen geliri olup, çalışmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmayan bireylere,

Maddi olarak desteklenmediği takdirde çocuğun ihmal ve örselenme ihtimalinin olmadığı aileler,

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde; 2015 yılında 165 çocuk, 2016 yılında 214 çocuk, 2017 yılında 345 çocuk, 2018 yılında 383 çocuk, 2015 yılı ocak ayı ve 2018 yılı Temmuz ayı arasında toplam 1.107 çocuk sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalandırılması sağlanmıştır.”