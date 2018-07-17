Erzincan Barosundan Meslek İçi Eğitim Semineri

Seminere avukatlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim semineri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Serdar Talas’ın sunumlarıyla gerçekleşti. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun işleyişi, gözaltına alma, yakalama, tutuklama, arama, el koyma ve iletişimin tespitine ilişkin tedbirler, şartları ve uygulamaya dair sorunlardan bahşedilmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresinde müdafinin hakları detaylı olarak anlatılarak yargı kararlarından örnekler verildi.

Baro Başkanı Av. Adem Aktürk düzenlenen seminer ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suçla ilgili soruşturma ve kovuşturmanın amacı,gerçeğe ulaşmaktır. Hukuk devletinde gerçeğe her ne pahasına olurda olsun değil, hukuka uygun usullerle ulaşılır. Hukuka uygun muhakeme ancak avukatın/müdafiin etkin katkısıyla sağlanabilir. Seminerde 91 meslektaşımıza eğitim verildi. Verdikleri değerli bildiler ve güzel sunumları için Prof. Dr. Adem Sözüer’e, Prof. Dr. Mahmut Koca’ya, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Talas’a, katılımları nedeniyle Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cem Baygın’a ve tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.