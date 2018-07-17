Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 13:22

Erzincan Barosundan Meslek İçi Eğitim Semineri

Erzincan Barosu tarafından“ Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Müdafinin Rolü, Koruma Tedbirleri, Kanun Yolları ” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Erzincan Barosundan Meslek İçi Eğitim Semineri

17 Temmuz 2018 13:22

Seminere avukatlar yoğun ilgi gösterdi.


Eğitim semineri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Serdar Talas’ın sunumlarıyla gerçekleşti. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun işleyişi, gözaltına alma, yakalama, tutuklama, arama, el koyma ve iletişimin tespitine ilişkin tedbirler, şartları ve uygulamaya dair sorunlardan bahşedilmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresinde müdafinin hakları detaylı olarak anlatılarak yargı kararlarından örnekler verildi.


Baro Başkanı Av. Adem Aktürk düzenlenen seminer ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suçla ilgili soruşturma ve kovuşturmanın amacı,gerçeğe ulaşmaktır. Hukuk devletinde gerçeğe her ne pahasına olurda olsun değil, hukuka uygun usullerle ulaşılır. Hukuka uygun muhakeme ancak avukatın/müdafiin etkin katkısıyla sağlanabilir. Seminerde 91 meslektaşımıza eğitim verildi. Verdikleri değerli bildiler ve güzel sunumları için Prof. Dr. Adem Sözüer’e, Prof. Dr. Mahmut Koca’ya, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Talas’a, katılımları nedeniyle Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cem Baygın’a ve tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Sıcak
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç