Erzincan Belediyesinden duyarlı davranış

Program Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde daha 10 aylık bebek olan Mustafa Bedirhan ve annesi Nurcan Karakaya’nın hain bir saldırı sonucu şehit olması sebebiyle dualar ve ilahilerle başladı.

Şehitler dolayısıyla Ergenekon Cami hocası Naci Bayata’nın dualarıyla başlayan program, Ergenekon mahallesi muhtarı Vedat Mollaoğlu konuşması ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un konuşmasıyla devam etti.

Mahalle sakinlerine programa katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletip "Hoş geldiniz" diyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy, “Buradan önce gittiğimiz mahallelerdeki programlarda yapılan çalışmalarla ilgili yaklaşık 2 saat süren bir sunumumuz oluyordu. Bugün şehitlerimizden dolayı konuşmamı kısa tutuyorum. Hain terör örgütü tarafından yola kurulan patlayıcı sonucu şehadete eren Hakkari Yüksekova’da görev yapan askerimizin kıymetli eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladına Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Terörün her türlüsüne, teröriste, terörü destekleyenlere binlerce kez lanet olsun” dedi.

Program Kur’an tilaveti, Erzincan Tasavvuf Musiki ekibinin ilahileri ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.