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04 Ağustos 2018 09:47

Erzincan Belediyesinden geleneksel sünnet merasimi

Erzincan Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 120 çocuğunun sünnet operasyonlarını evlerinde uzman doktorlar tarafından gerçekleştirdi.

Erzincan Belediyesinden geleneksel sünnet merasimi

04 Ağustos 2018 09:47


Sünnet şöleni Çınaraltı Tesislerinde gerçekleştirilecek olup Kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.


Sünnet operasyonlarına katılan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy sünnet olan çocuklara hediyeler verdi. Başsoy, “ Geleneksel sünnet programlarımız devam ediyor. Her sene Erzincan’da 100 e yakın çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bu bizim dini vecibelerimizden bir tanesi inançlarımız gereği belli yaşlardaki çocuklarımızı sünnet ettirmemiz gerekiyor. Belli tarihler arasında uzman sünnetçilerimizle çocuklarımızı bilakis evlerinde sünnet yaptırıyoruz çünkü toplu yapılan yerlerde hijyen kuralları biraz çiğnenmiş oluyor o nedenle her çocuğumuzu kendi evinde sünnet ettiriyoruz. Daha sonra da bu çocuklarımıza aileleri ile birlikte toplu bir şölen yapıyoruz. İnşallah bugün sünnetler tamamlanmak üzere 4 ağustos 2018 tarihinde de çınaraltı tesislerinde toplu olarak sünnet şölenimizi aileler ile birlikte yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyorum ayrıca tabi ki mürüvvetlerini de görmelerini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum. Çocuklarımız erkekliğin ilk adımını atmış oluyorlar Allah sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin. Bu duygu ve düşüncelerle bütün çocuklarımızı tebrik ediyor herkese saygılar sunuyorum. ” dedi.




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